عريس يتلقى 3 طعنات غدر بدلا من التهنئة في المدينة

نايف السالم(صدى):

في حادثة غريبة من نوعها، تحول حفل زفاف إلى هلع وخوف ودماء، بعد سقوط العريس غارقا بدمائه بسبب إصابته من أحد المدعوين، وسط ذهول الحاضرين.

وتلقى عريس في المدينة المنورة، في يوم زفافه، 3 طعنات غدرا بسلاح أبيض من أحد الشباب الحاضرين، عقب تظاهره بالسلام عليه وتهنئته.

وبعد محاولات الحضور في التدخل وإلقاء القبض على الجاني، حضرت الدوريات الأمنية ومن ثم تم تسليم المتهم للتحفظ عليه والتحقيق معه.

وأعلن ابن عم العريس أن المجني عليه حالته مستقرة الآن بعد تلقيه العلاج في أحد المستشفيات بالمدينة المنورة.