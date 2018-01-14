بالفيديو.. عائض القرني يدعو لاستبدال متابعة المشاهير التافهين بالمبدعين

نايف السالم(صدى):

حذر الشيخ عائض القرني، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من متابعة التافهين، وأصحاب المضامين الضارة والتي ليس لها قيمة، لأن ذلك يعد ترويجًا لهم وشهرة لهم، ومساهمة في تشجعيهم على تقديم المزيد من الأشياء عديمة القيمة والفائدة.

ودعى القرنى الرواد، بضرورة متابعة المبدعين، وأصحاب المضامين الهامة، والتي تزيد من العلم، والمهارات، والتفقه في الدين، لأن ذلك خير للمجتمع والأمة.

وقال القرني عبر مقطع فيديو متداول، ” العجيب في الأمر هو حرض بعض المشاهير على تقديم التفاهات ورسم حياتهم الشخصية من خلال نشر تصرفاته الرعناء، وسخافاته وصغائره، مثل مسافر على البحر أو أشرب البيبسي أو أكل الكبسة ” .

واستكمل، ” علينا عدم مساعدة التافه في مواصلة التفاهات واستخدام عقولنا وأوقاتنا ليكون مشهور، فهو لا يستحق الشهرة ولا المتابعة ” .

وعليه شدد القرني، على عدم إضاعة الوقت في تلك التفاهات، والمضامين الفارغة، لأن الوقت ثمين لابد من استخدامه في شئ يفيد عقولنا ويدفعنا للأمام.