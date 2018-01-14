” بلدية الخبر ” تنوه بأمر هام يخص أحياء العقربية ومدينة العمال

خالد الضبيبي(صدى):

نوّهت بلدية محافظة الخبر، التابعة للمنطقة الشرقية، إلى عزم إدارة الحدائق والتجميل خلال الأيام المقبلة، زراعة وتشجير شارع الأمير حمود، داعية المواطنين إلى المشاركة في الزراعة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” لفت انتباهكم عن عزم ادارة الحدائق والتجميل خلال الأيام القادمة زراعة وتشجير شارع الأمير حمود ، وانطلاقا من مبدأ الشراكة مع المجتمع يسعدنا مشاركة من يرغب من المواطنين في الزراعة خاصة سكان أحياء العقربية ومدينة العمال ” .

ولفتت البلدية إلى أن من يرغب فيا لمشاركة، يمكن أن يتواصل مع البلدية عبر حسابها بموقع ” تويتر ” .