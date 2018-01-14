للمرة الثالثة.. ” روحاني ” يتجاهل مطالب الشعب في حديثه

طهران(صدى):

يظهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، للمرة الثالثة بعد اندلاع الثورة الإيرانية، عبر التليفزيون المحلي، متجاهلًا الحديث عن أي إجراءات لتلبية مطالب الشعب الإيراني وتهدئة ثورته.

وتحدّث ” روحاني ” ، عن الملف النووي الإيراني، حيث أكد أن الولايات المتحدة أخفقت في إبطال مفعول الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وتستمر مظاهرات الشعب الإيراني؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية والخارجية للدولة، مطالبين بسقوط نظام ” الملالي ” ، وسقوط المرشد خامنئي.