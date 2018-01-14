  • الأحد 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. ارتفاع المعتقلين في إقليم ” الأحواز ” الإيراني إلى 1300 معتقل

بالفيديو.. ارتفاع المعتقلين في إقليم ” الأحواز ” الإيراني إلى 1300 معتقل

بالفيديو.. ارتفاع المعتقلين في إقليم ” الأحواز ” الإيراني إلى 1300 معتقل
طهران(صدى):

تواصل قوات الحرس الثوري الإيراني حملات الإعتقال الجماعية للمتظتهرين في مختلف المدن الإيرانية التي تشهد احتجاجات شعبية مطالبة برحيل نظام الملالي؛ لقمع المتظاهرين.

وأعلنت مصادر إيرانية، اليوم، ارتفاع عدد المعتقلين في إقليم الأحواز العربية إلى أكثر من 1300 معتقل، لتمتليء سجون النظام القمعية بالمتظاهرين السلميين في محاولة منهم لإخماد صوت الشعب.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *