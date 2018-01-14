بالفيديو.. ارتفاع المعتقلين في إقليم ” الأحواز ” الإيراني إلى 1300 معتقل

طهران(صدى):

تواصل قوات الحرس الثوري الإيراني حملات الإعتقال الجماعية للمتظتهرين في مختلف المدن الإيرانية التي تشهد احتجاجات شعبية مطالبة برحيل نظام الملالي؛ لقمع المتظاهرين.

وأعلنت مصادر إيرانية، اليوم، ارتفاع عدد المعتقلين في إقليم الأحواز العربية إلى أكثر من 1300 معتقل، لتمتليء سجون النظام القمعية بالمتظاهرين السلميين في محاولة منهم لإخماد صوت الشعب.