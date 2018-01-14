فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية للنساء
أوضح حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أنه تم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية للنساء، قبل قليل، وذلك عبر نظام جدارة.
وأشار ” المنيف ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أن التقديم سيستمر حتى مساء الأربعاء القادم.
وأضاف ” المنيف ” ، أن الوزارة بدأت، صباح اليوم، في استقبال المدعوين لمطابقة بياناتهم ” رجال ” ، من المتقدمين على الوظائف التعليمية وذلك أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء القادم.
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