فاطمة المالكي(صدى):

أوضح حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أنه تم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية للنساء، قبل قليل، وذلك عبر نظام جدارة.

وأشار ” المنيف ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أن التقديم سيستمر حتى مساء الأربعاء القادم.

وأضاف ” المنيف ” ، أن الوزارة بدأت، صباح اليوم، في استقبال المدعوين لمطابقة بياناتهم ” رجال ” ، من المتقدمين على الوظائف التعليمية وذلك أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء القادم.