محتال يتخفى في شخصية ملياردير سعودي لاصطياد أموال ضحاياه بأمريكا

أماني الغامدي(صدى):

تمكنت السلطات الأمريكية في ولاية أكولاهوما من الإطاحة بمحتال من فقراء كولومبيا، انتحل صفة ملياردير سعودي، ليقوم بخداع رجال أعمال وضحايا أثرياء، كما عقد العديد من الصفقات الوهمية بملايين الدولارات.

وخدع المجرم الذي يدعى أنثوني جينغناك، ضحاياه بمظاهر الغنى والثراء الذي ظهر بها، حيث كان يمتلك سيارات رياضية مجهولة، وملابس باهظة، ويعيش في فنادق باهظة، مما أوهم كبار الشخصيات، وجعلهم يقعوا في الفخ.

وحكم على المتهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات، بتهم الاحتيال وانتحال الشخصية، وحيازة أسلحة نارية.

وسجل المتهم عدة عمليات إجرامية سابقة، منذ سنوات، وتم القبض عليه سابقا في ولاية ميتشجان، لكنه خرج بكفالة، وهرب إلى ولايات أخرى، ليكرر نفس الأفعال الإجرامية.