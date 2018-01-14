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  3. صورة تكشف مواصفات ” جلاكسي إس 9 ” المرتقب

صورة تكشف مواصفات ” جلاكسي إس 9 ” المرتقب

صورة تكشف مواصفات ” جلاكسي إس 9 ” المرتقب
أماني الغامدي(صدى):

أوضحت صورة مسربة مواصفات الهاتف المرتقب جلاكسي إس 9، وكانت الصورة مدون عليها المواصفات، وأتضح أن الهاتف يشبه كثيرا الجيل السابق جلاكسي إس 8.

وبلغ قياس الشاشة 5.8 بوصة كما تعمل بتقنية أمولد، ومقاس 2960 X 1440 بيكسل، والكاميرا الأمامية بقياس 8 ميغابايت والخلفية 12 ميغابايت مع فتحة متغيرة بين إف 1.5، وإف 2.4.

ويذكر أنه يمكن شحن الهاتف لاسلكيا بتقنية أعلى من هواتف آيفون.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 42 دقيقة

يازين جوال الباندا
فيه امل اشريه لاصار مرتبي نفس السعر ههههههههههههه الله المستعان
اقول يالله الجنه

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا هونت مابي باندا قديم ابي المصباح

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