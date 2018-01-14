صورة تكشف مواصفات ” جلاكسي إس 9 ” المرتقب

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت صورة مسربة مواصفات الهاتف المرتقب جلاكسي إس 9، وكانت الصورة مدون عليها المواصفات، وأتضح أن الهاتف يشبه كثيرا الجيل السابق جلاكسي إس 8.

وبلغ قياس الشاشة 5.8 بوصة كما تعمل بتقنية أمولد، ومقاس 2960 X 1440 بيكسل، والكاميرا الأمامية بقياس 8 ميغابايت والخلفية 12 ميغابايت مع فتحة متغيرة بين إف 1.5، وإف 2.4.

ويذكر أنه يمكن شحن الهاتف لاسلكيا بتقنية أعلى من هواتف آيفون.