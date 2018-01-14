بعد 26 عاما.. 104 ملايين يورو غرامة لـ ” آيرباص ” الأوروبية

باريس(صدى):

أُلزمت مجموعة ” آيرباص ” الأوروبية للصناعات الجوية، بدفع غرامة قدرها 104 ملايين يورو، في إطار إجراءات تحكيمية بشأن خلاف يعود لعام 1992 ويتعلق ببيع تايوان صواريخ من قبل مجموعة ” ماترا ” التي أصبحت جزءا منها فيما بعد.

وأكدت ” آيرباص ” أن الحكم صدر بناءا على شكوى حول فسخ عقد يتعلق ببيع صواريخ إلى تايوان، مشيرة أن ” ماترا ديفانس إس إس ” المنضمة إليها عام 1998 تدرس الأمر حاليا.

ولم يعلن المتحدث الرسمي باسم ” آيرباص ” ، أي تفاصيل إضافية بشأن الدعوى والحكم، وتفاصيل وملابسات الحادث.