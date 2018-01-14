التشكيل المتوقع لـ ” ليفربول ” في مواجهة مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

يلتقي مساء اليوم الأحد، فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره مانشستر سيتي في مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب آنفيلد.

ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح، في المباراة بعد عودته من الإصابة العضلية، وكلا من فينالدوم وتشامبرلين وإيمري تشان في خط الوسط.

ومن المتوقع أن يشارك المدافع الهولندي فان دايك، المنتقل حديثا من فريق ساوثامبتون. كما ينتظر مشاركة كلا من مينيوليه، غوميز، ماتيب ، روبيرتسون ، تشان، ماني، فيرمينو.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة.