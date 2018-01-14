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جوجل تؤكد وجود مشكلة بأجهزة Home Max

جوجل تؤكد وجود مشكلة بأجهزة Home Max
نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة ” جوجل ” عن وجود مشكلة في مكبر الصوت الذكي Home Max ، حيت تقدم عدد من المستخدمين بالشكاوي بشأن مشكلة في قطع اتصال الواي فاي ، ما يدل على أن الراوتر أو المودم يتطلب إعادة تشغيل للاتصال بالشبكة مرة أخرى .

ويتضح أن معظم المتأثرين بالمشكلة يستخدمون راوتر TP-Link Archer C7.

يشار أن المشكلة ترجع إلى أن جهاز Home Max يقوم بزيادة التحميل على الراوتر عن طريق إرسال الآلاف من هذه المجموعات في فقرة قصيرة .

وأكد خبير في جوجل أنه جاري البحث عن حل لهذه المشكلة .


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