الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد ” دا سيلفا “

طلال الغامدي(صدى):

مع استمرار غياب لاعب الأهلي البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، كشفت مصادر عن اتخاذ إدارة النادي قرار بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

وبدأت أزمة اللاعب البرازيلي بعد سماح الأهلي بإعطاؤه أجازة غادر خلالها إلى بلاده، وحتى الأن لم يعود اللاعب إلى جدة بحجة أنه هناك أزمة قانونية تعرض لها في بلاده.

وأبلغ اللاعب إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية، من خلال موكله بأنه غير قادر على القدوم إلى جدة؛ لارتباطه بجلسة محاكمة، حيث أرسل عددًا من المستندات التي تثبت صحة حجته.