مشاركة 4 طائرات و 40 فردا لتأمين التغطية الجوية في رالي حائل 2018

علي العنزي(صدى):

أعلن رئيس اللجنة الرئيسية لرالي حائل نيسان 2018 عبدالعزيز السيف، مشاركة الفريق الجوي بـ4 طائرات عمودية وأكثر من 40 فردًا، في الإشراف والمتابعة على السباق في نسخته الـ13؛ لتأمين التغطية الجوية لفعاليات السباق.

وأكد ” سيف ” أن الفريق الجوي يساند كلًا من طيران الأمن بوزارة الداخلية وطيران الإخلاء الطبي والإسعاف الجوي السعودي وطيران القوات البرية، في تقديم الدعم والحفاظ على سلامة وأمن المشاركين في السباق والجماهير من أي طاريء.

وأوضح أن الطاقم الجوي سيباشر عمله في مسارات السباق من أول أيام الانطلاق، لافتًا إلى أنه تم تقسيم السباق هذا العام إلى عدة مراحل ذات طرق متنوعة وهي ” الكثبان الرميلة والطبيعية الصخرية والجبال والأودية “، بالإضافة إلى رالي الدراجات النارية والفعاليات الأخرى المصاحبة له.

وأشار ” سيف ” إلى أن مهام الطائرات المشاركة برالي حائل ـ نيسان الدولي 2018 ، تتنوع فطيران الأمن بوزارة الداخلية مهمته بحث وإنقاذ خط أول، وطائرات الإخلاء الطبي الخط الأول إخلاء وإسعاف، وطائرات القوات البرية تقوم بنقل ومساعدة المصورين من التلفزيون والإعلاميين لتغطية الحدث.