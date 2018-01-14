بالصور.. خلية نحل في عدادات الطاقة.. ومغردون: عسل بنكهة الكهرباء

تركي السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد عدادات الكهرباء المغطاة بخلايا النحل في مدينة صبيا بمنطقة جازان.

وظهر في الصورة العداد مغطى بالكامل بخلايا النحل الممتلئة بالعسل الأبيض، وهما ما أثار الدهشة بين المغردين واصفين هذه الحالة بـ ” فن عسل بنكهة الكهرباء ” .

كما طالب المغردون بسرعة التدخل من الجهات المختصة، ليتفاعل معهم حساب ” صديق الكهرباء ” المختص بمعالجة ملاحظات السلامة، مطالبًا إياهم بتزويدهم بتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر الخرائط مع رقم الجوال لمعالجة الملاحظة.