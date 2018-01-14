إنقاذ أكثر من 150 مهاجرا قبالة سواحل إسبانيا والمغرب

مدريد(صدى):

أعلن جهاز الأمن البحرى بإسبانيا، السبت، أنه أنقذ أكثر من 150 مهاجرا يتحدر بعضهم من شمال إفريقيا وبعضهم الآخر من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ستة زوارق متهالكة قبالة الساحل الجنوبى الإسباني.

ونُقلت مجموعتان من 54 و55 شخصا عثر عليهم على متن زوارق بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، إلى ميناء ملقة بالأندلس، بحسب جهاز الأمن البحرى الإسباني.

ونقل 32 مهاجرا آخرين إلى ألمرية على بعد 200 كم شرق ملقة، وفق ما أفاد متحدث باسم جهاز الأمن البحرى الإسباني.