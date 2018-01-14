فندق الريتز يتعرض إلى سطو مسلح والشرطة الفرنسية تتعامل

باريس(صدى):

أعلنت الشرطة الفرنسية، أن سرقة متجر في فندق الريتز باريس الفاخر، حيث نفّذ ثلاثة لصوص في الثلاثينيات من العمر عملية سطو مسلح بالفؤوس على المتجر وسرقوا مجوهرات بقيمة 5.42 مليون دولار.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه نجحت في محاصرة اللصوص وإعادة جميع المسروقات، إلى متجر الفندق الواقع وسط باريس في ساحة فندوم قرب وزارة العدل.

وأشارت الشرطة، إلى أن اللصوص الثلاثة بعد هروبهم من المتجر ألقوا بعض المسروقات على شريكين آخرين كان ينتظران بالخارج الذين هربا بسيارة ودراجة نارية.

وأوضحت الشرطة، أنه تم استعادة المسروقات كافة، والعثور على السيارة على بعد 20 كيلو متراً شمال باريس.