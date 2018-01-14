الخارجية السودانية توضح حقيقة إعلان الحرب على مصر

الخرطوم(صدى):

كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن حقيقة ما تم تداولة حول اتخاذ السودان إجراءات عنيفة ضد جمهورية مصر العربية.

وقالت الخارجية إن أحد الوسائل الإعلامية الروسية تناولت تصريحًا مغلوطًا ، حول إعلان الحرب على مصر، تم نسبه إلى السفير السوداني بالقاهرة.

وفي هذا الصدد أكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، على نفيها لتلك التصريحات، بشكل قاطع، مشيرة إلى أنه لم يدلي بهذا التصريح لأي مؤسسة إعلامية أخرى.

وتابع بيان الخارجية: ” أن سعادة السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقامت قناة روسيا اليوم بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه، وإيراد خبر مزعوم لا يتسق وعنوانه “.

وشددت الخارجية على حرص السودان على أمن واستقرار البلدين وسلامهما.