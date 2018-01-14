على رأسهم إصابة ” خربين ” .. أسباب أدت إلى تعادل الهلال والاتحاد

نواف السالم(صدى):

واصل الهلال مسلسل نزيف النقاط، واكتفى بنقطة واحدة خلال لقاء الكلاسيكو، أمام الاتحاد في إطار الجولة الـ17 من دوري المحترفين، الذي أقيم بالأمس.

وتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما، حيث سجل هدف الهلال مختار فلاته، بينما أحرز فهد الأنصاي هدف الاتحاد.

وتسلط ” صدى ” الضوء على أهم أسباب التعادل بين الاتحاد والهلال.

في مفاجأة لم تكن متوقعة تعرض مهاجم الهلال السوري عمر خربين إلى الإصابة خلال المباراة مما أدى إلى خروجه في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة.

وقلبت إصابة ” خربين ” الموازين، حيث اضطر رامون دياز، إلى تكليف ريفاس بأدوار الانطلاق من الخلف إلى الأمام بعكس ما كان يحدث مع خربين، الذي كان يقوم بالدور نفسه، بجانب التمركز كرأس حربة.

وعلى جانب أخر أدى اعتماد الفريقين على الطابع الهجومي إلى الخروج بالتعادل، مما أدى إلى مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين.

وعن الاتحاد، فلم يوفق المهاجم أحمد العكايشي خلال اللقاء، حيث أهدر عددًا من الفرص المحققة أمام مرمى الهلال.

واعتمد المدير الفني للاتحاد لويس سييرا على طريقة مقاربة لـ 1-4-1-4، مما أظهر الاتحاد في شكلا هجوميا مميزا، كما كثف الضغط على دفاع الهلال.