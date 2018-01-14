التوعد لأكاديمية نشرت إجابات طالبة بـ ” سناب شات ” للسخرية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تحقق إدارة جامعة الطائف في واقعة قيام إحدى الأكاديميات بنشر إجابات إحدى الطالبات عبر موقع التواصل الاجتماعي، ” سناب شات ” والسخرية منها، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا لحقوق الطلبة الأكاديمية.

وأكد مدير الجامعة صالح بن محمد الثبيتي، على اتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت ارتكاب هذه المخالفة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الطلبة بجامعة الطائف الدكتور ناصر القثامي، أن خروج عضو هيئة التدريس عن هذا الإطار انتهاكا للائحة حقوق الطلبة الأكاديمية، ويحق معه تظلم الطالبات من هذه الممارسات غير المهنية لدى لجنة حماية حقوق الطلبة.

واستشهد القثامي بالفقرة 12 من ميثاق حقوق الطالب وواجباته بجامعة الطائف تنص على: ” المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة لكل ما يتعلق بالطلبة، وعدم السماح بالاطلاع أو استخدام المعلومات الشخصية، والسجل الأكاديمي، والملف الشخصي وكشف الدرجات الخاص بهم ” .

