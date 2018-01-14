بالصور.. ضبط أكثر من طن حشيش مخدر بحوزة 35 مهربا

سعيد العجل(صدى):

تابع رجال حرس الحدود مهامهم الأمنية عبر حدود المملكة البرية والبحرية بكل تفان واقتدار ومتابعة مستمرة لكل الأساليب والمحاولات التى يقوم بها المهربين والمتسللين بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الفريق / عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود.

ضربات رجال حرس الحدود هذه المرة أحبطت أكبر عملية تهريب لمادة الحشيش منذ بداية هذا العام إذ تجاوزت الطن من هذه المادة المخدرة حاول 35 شخصا يمثلون جنسيات اربع دول تهريبها عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي بأنّه استمرارًا لجهود رجال حرس الحدود في التصدي لآفة المخدرات بكافة صورها وأشكالها، وحماية شباب المملكة واقتصادها، فقد أحبط رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية عدة محاولات لتهريب طن و(10) وعشرة كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) خلال الفترة من ١٢/ ٤ / ١٤٣٩هـ إلى ٢٦/ ٤/ ١٤٣٩هـ.

وأوضح العقيد الحربي أنه تم ضبط (35) خمسة وثلاثين شخصًا؛ أثناء محاولتهم تهريب المواد المخدرة للمملكه عبر حدودها الجنوبية، مما تطلب التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، والقبض على عدد (28 ) ثمانية وعشرين شخصاً من الجنسية الأثيوبية و( 2) اثنين من الجنسية اليمنية و( 4) أربعة أشخاص من الجنسية الصومالية، و(1)شخص واحد سعودي الجنسية وبحوزتهم المواد المخدرة، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد على أنّ الضربات الأمنية المتلاحقة لعصابات تهريب المخدرات جاءت بفضل الله ثم بجهود رجال حرس الحدود المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، وضبط كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منها، وأشار العقيد الحربي بان رجال حرس الحدود لن يتوانوا في أداء مهامهم وعملهم بكل تفانٍ بما يحظون به من اهتمام وتدريب عال لمواجهة كافة أنواع جرائم الحدود.

