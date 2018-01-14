لغسل الصحون أضرار.. تجنبيها

متابعات(صدى):

تحتوي المنظفات المختلفة المستخدمة فى تنظيف الأطباق، والجدران والأرضيات، على مواد كيميائية قد تسبب مشاكل صحية للجلد.

وأكد الأطباء أن الاستخدام المفرط لأدوات التنظيف يسبب حساسية جلدية شديدة، والتى من أعراضها العامة هى الحكة مع الشعور بألم وتكوين طفح جلدى ذات لون أحمر.

وأشار الأطباء إلى أن استخدام المنظفات لغسل الصحون بشكل يومى، يسبب أيضا الإصابة بالأكزيما والتى من أعراضها الشعور بحكة شديدة وجفاف ،وانتشار بقع مقشرة من الجلد واحمرار البشرة وغيرها من الأعراض التى تختلف من شخص لآخر، وكما تختلف أسلوب العلاج حسب الحالة الصحية والعلاج موضعى.

ولتجنب المواد المسببة للحساسية استخدمي قفازات لحماية يديكي أثناء التنظيف.