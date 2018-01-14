” ذي ناشيونيال ” : ولي العهد رجل أقوال وأفعال

نايف السالم(صدى):

أشاد تقرير لموقع ” ذي ناشيونال ” بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، حيث أثبت أنه رجل أقوال وأفعال منذ إنطلاقة رؤية 2030، متوقفًا عند أبرز معالم الرؤية والأهداف التي تم تحقيقها منها.

وذكر التقرير الجهود التي بذلها ولي العهد من أجل تقليص الاعتماد على النفط، ويتضح ذلك في تراجع الاعتماد عليه في الميزانية الحالية إلى 50% بدلًا من 80%.

وأوضح التقرير إصلاحات الدعم التدريجية مشيرًا إلى تأكيد ولي العهد قبل عامين على وصول 70% منه إلى الأغنياء غير المستحقين، مما يستدعي إلى إعادة هيكلته للحفاظ على الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه.

ولفت الموقع، إلى الإجراءات التي نفذها سموه ضمن حركة الإصلاح ومنها: إنشاء مدن جديدة، والتوسع في استخدام التقنية، والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ولفت التقرير، إلى أن حملة الإصلاح والقضاء على الفساد التي يقودها سمو ولي العهد، إضافة إلى كونه ضد حركات وتنظيمات العنف السياسي في المنطقة، وإطلاق التحالف الإسلامي الذي يضم أكثر من 40 ألف دولة ضد الإرهاب، كل هذا يساهم في زيادة شعبيته إلى حد كبير.