تمثال من الشمع بدلا من ترامب في السفارة الأمريكية بلندن

لندن(صدى):

وضع العاملون في متحف ” مدام توسو ” للشمع في لندن، تمثالا من الشمع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المقر الجديد للسفارة الأمريكية غربي لندن، وسمحوا للعامة بالتقاط صور معه على خلفية المبنى الجديد

جاء ذلك ردا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للعاصمة البريطانية، وجعلوا من الحادثة مصدرا للمرح.

وذهب بعض الصحفيين، الذين كانوا في المكان، أبعد من ذلك، إذ وجهوا كاميراتهم نحو ” الرئيس البديل ” وطرحوا عليه بعض الأسئلة بخصوص الزيارة الأولى له إلى بريطانيا.