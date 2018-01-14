تدشين حملة السلامة بمنطقة جازان

تركي السالم(صدى):

امتدادًا لحملات مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ضمن الخطة العامة للسلامة لهذا العام، دشنت المديرية حملة السلامة، للتأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت المستهدفة، وفي أماكن وجود المواطنين والمقيمين والمتنزهين خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسي.

ويتم من خلال هذه الحملة زيادة وتكثيف عمل دوريات الإشراف الوقائي، والتركيز على مواقع الإيواء السياحي والمراكز التجارية والمواقع الترفيهية والمهرجانات والحدائق العامة وملاهي الألعاب، وكذلك تقديم برامج توعوية مختلفة عن كيفية التعامل مع الأخطار، وإقامة محاضرات، وخصوصًا في مواقع التجمع.