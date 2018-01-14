مورينيو يبحث عن بديل لـ ” دي خيا “

نواف السالم(صدى):

يبحث المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، عن بديلا لحارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا.

وقالت تقارير إن دي خيا يقترب من الرحيل في الصيف إلى الدوري الإسباني، والبحث عن تجربة جديدة في مسيرته، وقد ينضم إلى صفوف ريال مدريد.

وأضافت أن مورينيو عينه على السلوفيني جان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي سيكلف خزائن مان يونايتد 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس الفريق الباسكي ريال سوسيداد وسعره 20 مليون يورو.