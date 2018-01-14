الموافقة على إنشاء مجمع ” الأمير منصور بن مقرن ورفاقه لرعاية الأيتام “

أبها(صدى):

قرر الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بعسير ” آباء ” ، الموافقة على إنشاء مجمع خيري تابع للجمعية يحمل اسم ” مجمع الأمير منصور بن مقرن ورفاقه الخيري لرعاية الأيتام ” .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سالم بن سعيد العواشز، إن موافقة أمير عسير قد أتت على أرضٍ مساحتها 11ألف متر مربع في حي النميص بأبها، وأن المجمع سيكون مجمعًا تنمويًّا تعليميًّا وترفيهيًّا يخدم الأيتام واليتيمات والأرامل وأبناء الشهداء وأسرهم في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأمير بتخليد ذكرى شهداء عسير: الأمير منصور بن مقرن ورفاقه المخلصين -رحمهم الله تعالى-، وإبراز دورهم التنموي الكبير في المنطقة من خلال وسائل كثيرة كان من ضمنها هذا المشروع الخيري الفريد.