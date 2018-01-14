أطعمة تخفف من أعراض البرد

واشنطن(صدى):

من المعروف أنه لا يوجد علاج يمنع نزلات البرد والإنفلونزا، لكن يمكننا تخفيف الأعراض وتقليل مدتها عن طريق بعض الأطعمة، بجانب الأدوية.

وكشفت دراسة أن شوربة الدجاج والخضروات تحسن أداء خلايا الدم البيضاء التي تعتبر من أهم مكونات جهاز المناعة.

ورصدت الدراسة أن استجابة مناعة الجسم لمكونات الشوربة تقلل الالتهابات الناتجة عن ميكروبات البرد.

كما أفادت تقارير لجامعة هارفارد، أنه عند تناول شوربة الدجاج والخضروات يقل انسداد الأنف والتهاب الجيوب الأنفية، وبالتالي يخف الصداع الناتج عن انسداد الجيوب.

ولتحسين فاعلية الشوربة يمكنك إضافة المشروم، أوالزنجبيل، إلى جانب البصل والليمون.

وتفيد تقارير طبية أن شوربة الدجاج من أفضل الوسائل التي تساعد على سيلان الأنف وتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، وأنه كلما قلت النشويات في الشوربة، وزادت الخضروات ومصادر فيتامين “ سي ” والفلفل كلما كانت أكثر فاعلية.