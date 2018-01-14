توقعات الأرصاد لطقس الأحد

علي العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ومصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية بوجه عام بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.