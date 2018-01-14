بشرى سارة لنادي الاتحاد من تركي آل الشيخ
وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بشرى سارة لنادي الاتحاد بأن الهيئة ستقف معه.
وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” سيتم دعم نادي الاتحاد والوقوف معه فهو يستحق والأيام القادمة تحمل له ولجماهيره كل الخير ” .
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 42 دقيقة
هو صادز
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 42 دقيقة
الاتحاد فريق وطني شعبي محبوب … اتحاد وبس
المر[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 39 دقيقة
الاتحاد شرف الكره السعوديه يستاهل كل خير