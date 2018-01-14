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بشرى سارة لنادي الاتحاد من تركي آل الشيخ

بشرى سارة لنادي الاتحاد من تركي آل الشيخ
نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بشرى سارة لنادي الاتحاد بأن الهيئة ستقف معه.
وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” سيتم دعم نادي الاتحاد والوقوف معه فهو يستحق والأيام القادمة تحمل له ولجماهيره كل الخير ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 42 دقيقة

الاتحاد فريق وطني شعبي محبوب … اتحاد وبس

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 39 دقيقة

الاتحاد شرف الكره السعوديه يستاهل كل خير

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