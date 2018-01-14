موعد انطلاق الملتقى الثاني لريادة الأعمال بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تنطلق فعاليات الملتقى الثاني لريادة الأعمال، تحت عنوان ” تحفيز الابتكار وريادة الأعمال لدعم التنوع الاقتصادي ” ، في منتصف مارس المقبل، بالرياض.

وينظم الملتقى معهد الملك سلمان لريادة الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وذلك مساهمة في التنويع الاقتصادي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال .

وسيجمع الملتقى بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والجامعات المحلية والعالمية والقطاع المالي، وذلك على منصة لطرح تجاربهم وتحدياتهم، وقصص نجاحاتهم على المستوى المحلي والعالمي.

ويحظى الملتقى بتقديم سلسلة من المحاضرات وحلقات نقاش، وورش العمل التي تستهدف كافة شرائح المجتمع والمهتمين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وفق أهدافه التي تركز على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.