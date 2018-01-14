شاب يقتل والده بسبب ” لعبة “

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة القاهرة، واقعة قتل أب مريض على يد ابنه البالغ من العمر 32 عاما، وذلك بعد إدمانه للعبة التي أثارت ضجة في الآونة الأخيرة على مستوى العالم لعبة ” الحوت الأزرق ” .

لعبة الحوت الأزرق قائمة على تخلق تحديات مُثيرة تنتهي بالانتحار، وكان الاختبار الأول المعتاد في هذه اللعبة التدلي من ” مشنقة ” يعدها بنفسه في غرفته كبداية ثم تتدرج اللعبة في الطلبات حتى انتهت بأمره بقتل أحد أفراد أسرته.

وازداد تعلق الشاب بتلك اللعبة، وكان يروي لأصدقائه كواليس كل مرحلة يتجاوزها، إلا أنه قبل انتهاء العام الماضي أخبر أحدهم بأن التحدي القادم هو ” قتله أحد أفراد أسرته ” ، جاء ذلك بالتزامن مع حلم راوده خلال نومه بقتل والده.

وقبل أيام، فوجئ أهالي حي إمبابة بموت الأب ” عم محمد ” على يد ابنه، بطعنة نافذة في الصدر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، فور وصوله مستشفى إمبابة العام.

يذكر أن تلك اللعبة أقبل عليها الكثير من الأطفال والشباب بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتسببت في وفاة 5 أطفال في الجزائر مؤخرًا، وبدأت اللعبة عام 2013 وتبدو في البداية بسيطة وغير مضرة لكن مع الوقت تبدأ بإعطاء مجموعة من الأوامر والطلبات الغريبة على مدى 50 يومًا.