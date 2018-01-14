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بالفيديو.. أول تعليق من رئيس نادي النصر بعد صفقة عبد الرحمن العبيد

بالفيديو.. أول تعليق من رئيس نادي النصر بعد صفقة عبد الرحمن العبيد
نواف السالم(صدى):

قال سلمان المالك رئيس نادي النصر، إن فريق النصر بدأ بداية جيدة وأنه يطمح إلى تقديم المزيد وأن هناك خطوات كبيرة ومتشابهة وتعمل بشكل متواصل.
ووجه رئيس النادي الشكر إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، كما أكد أن صفقة عبد الرحمن العبيد هي أولى نجاحات نادي النصر وخطواته نحو التطور.


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