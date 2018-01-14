بالفيديو.. محمد فودة يكشف خطأ تحكيمي في مباراة الهلال والاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشف المستشار التحكيمي محمد فودة، عن أهم حالات تحكيم مباراة الهلال والاتحاد في الدوري الملكي.

وقال فودة، خلال برنامج ” أكشن يا دوري ” إنه في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة وكان فيها لاعب الاتحاد عدنان فلاتة أخذ الكرة من لاعب الهلال والمهاجمة كانت في تهور وتحتاج إلى البطاقة الصفراء وهذا أمر غير جيد من حكم المباراة أن يترك المخالفات من البداية.

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