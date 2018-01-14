اليابان ترفع عدد المنشآت المستثمرة في المملكة لـ 96 منشأة

نايف السالم(صدى):

قامت اليابان برفع عدد المنشآت المستثمرة في المملكة خلال شهر أكتوبر الماشي، إلى 96 منشأة برأس مال حوالي 53 مليار ريال.

ومن المقرر إنطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي اليوم الأحد، بتنظيم الهيئة العامة للاستثمار، بفندق الفيصلية في الرياض.

يذكر أن المنتدى سيشهد مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية تمثل كلا من قطاعات الصناعة، والكهرباء، والطاقة، البنية التحتية، الصحة، والترفيه.

وتسعى المملكة غلأى تعزيز الاقتصاد من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان، وذلك تحت شعار ” الرؤية السعودية 2030 ” .