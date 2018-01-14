العلاقة بين ضوء الشمس وإنقاص الوزن

أوتاوا(صدى):

كشفت دراسة كندية أن ضوء الشمس يساعد أنسجة الجسم على عدم تخزين الدهون، وبالتالي يعتبر عاملاً مساعداً على إنقاص الوزن.

وقام الباحثون القائمون على الدراسة بتسليط أشعة الشمس على أنسجة من الدهون، التي تم استئصالها خلال جراحات للتخلص من البدانة.

وتم تسليط ما يُعرف بالضوء الأزرق على الأنسجة، وهو ضوء الشمس الذي نراه بأعيننا، وتبين أن الأنسجة البشرية تقلّصت ولم تقم بتخزين الدهون عند التعرّض لهذا الضوء.

ولاحظ الباحثون أنه عندما تصل أشعة الشمس ذات الطول الموجي العادي المعروف بالضوء الأزرق ،إلى الجلد وتخترقه لتصل إلى الأنسجة التي تخزن الدهون تحت الجلد تقوم هذه الأنسجة بحرق جزء من هذه الدهون بدلاً من تخزينها.