كيفية استخدام البطاطس للقضاء على خشونة الكعبين

متابعات(صدى):

كثير من الناس يقمن باستخدام آلات حادة في إزالة الجلد المتقرن بمنطقة الكعبين، لكن يجب توخي الحذر عند إزالة الجلد المتقرن، فلا تدمر وظيفتها الواقية بشكل كامل، فبحسب مجلة ألمانية، الجلد المتقرن يعتبر حماية طبيعية للبشرة ضد الضغط الخارجي.

وتنصح المجلة باستخدام بعض المواد المنزلية للإزالة الجلد المتقرن بطريقة آمنة، منها البطاطس، وأزهار البابونج.

كيفية الاستخدام:

يلزم غلي البطاطس في وعاء كبير حتى تصبح طرية، ثم تهرس في ماء الغلي، وتوضع فيها القدم مدة 15 دقيقة تَقْرِيباً.

أو قومي بتغليف أزهار البابونج في قطعة قماش وصب الماء الساخن عليه بعناية، لنقعها، ثم ضغط الحزمة على الجلد المتقرن، الذي يمكن إزالته في وقت لاحق.