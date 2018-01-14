بالأسماء.. مقتل 7 قيادات متمردة من مليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أكد المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء أن غارات التحالف أمس استهدفت معسكرين تدريبيين لمليشيا الحوثي أحدهما في ” منطقة القصير ” المطلة على رادع وأخرى في منطقة براقش الواقعة بين منطقتي قرن الأسد وريام بمديرية العرش، مبينة أن القصف وقع أثناء تجمعات لإجراء تدريبات استعداداً لإرسالهم للجبهات.

من جهة أخرى، قتل أكثر من 40 مسلحاً حوثيا؛ بينهم قائد عمليات محور ميدي علي عبدالله الحاكم وأسر آخر في مديرية ميدي بمحافظة حجة خلال معارك الـ24 ساعة الماضية، كما قتل القياديين الميدانيين عبدالله حسن أبو دنيا وعلي محمد عبد الرحمن أبو دنيا قتلا إلى جانب قائد المحور، كما تم أسر النقيب سمير عبد الله القهالي، مبيناً أن جثث العشرات من المسلحين لا تزال متناثرة في الوديان.

كما قتل أمس القيادي الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة محمد حسن عوفان و5 من مسلحيه أثناء معارك مع الجيش الوطني في مديرية البقع، وكان مسؤول الإشراف على الجبهات شرقي مدينة تعز قد قتل أمس الأول (الجمعة) وثلاثة من مرافقيه أثناء معارك بجوار مدرسة محمد علي عثمان.

وكذلك أكدت مصادر أن القيادي الحوثي خالد القيري قتل أثناء اندلاع معارك بين الحوثيين وقبائل خولان أمس، مؤكدة أن الوضع متوتر والاشتباكات مستمرة.

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