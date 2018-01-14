معهد واشنطن يشيد بنجاح المملكة في تجفيف مصادر دعم الإرهاب

علي القحطاني(صدى):

ذكر تقرير للمرصد السياسي في مركز أبحاث برنامج سياسة الخليج بمعهد واشنطن، نجاح المملكة في إحباط المؤامرات وتجفيف مصادر دعم الإرهاب خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير: ” سلسلة الهجمات الإجرامية التي شنّها تنظيم القاعدة داخل المملكة منذ عام 2003 دفعت السعوديين إلى انتهاج سياسات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب ” .

ولفتت الباحثة لوري بلوتكين بوغارت إلى استفادة واشنطن من الاجتماع السنوي الأول لـ ” المجموعة الاستشارية الإستراتيجية المشتركة ” المرتقب عقده بين المملكة والولايات المتحدة.

وقالت الباحثة : ” الرياض شددت في نهجها تجاه المتطرفين، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين، الذين يشكلون منذ سنوات المجموعة الأكبر من المتشددين في المملكة، ويأتي ذلك بالانسجام مع تصنيف الرياض لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية منذ عام 2014 ” .