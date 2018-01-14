بعد مناقشته.. التصويت على ” نظام مطاحن إنتاج الدقيق ” الأسبوع القادم

عادل الحربي(صدى):

ناقش مجلس الشورى مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، بعدما طرح عضو اقتراح بأن يكون هناك مصانع خاصة بصناعة العجين بالمملكة، وفق اشتراطات وضوابط صحية.

ولفت النائب إلى أن سياسة التسعيرة الموحدة التي نصت عليها في المادة 11 تكون في يد مجلس الإدارة وليس في يد رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الأزمات وارتفاع الطلب على الدقيق.

وأكد نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس، اادكتور سعود بن ليلي، أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع النظام، وأنه من المقرر التصويت عليه في جلسة الأثنين بالأسبوع القادم.