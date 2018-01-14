عضو شورى يطالب بضرورة عمل المرأة في الشرطة

نايف السالم(صدى):

نوه عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون، إلى أهمية تمكين المرأة من العمل في الشرطة، طالما توفر لديها أداء أي دور تُكلف به بأمانة وإخلاص واجتهاد.

وأكد السعدون أن عمل المرأة في الشرطة ضرورة تزامنًا مع المستجدات التي تشهدها المملكة، مثل السماح لها بالقيادة، كما أنه أمر يؤدي إلى زيادة فرص العمل أمام المرأة وجعلها شريكة فعالة في تنمية الوطن.

وأشار عضو الشورى إلى أن عمل المرأة يتطلب إصدار نظام لمكافحة التحرش، حفاظًا على حقوقها وتلافي لما قد يحدث من سلبيات.