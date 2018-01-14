مهرجان الأقنعة لطرد الأرواح الشريرة فى بلغاريا

صوفيا(صدى):

شارك المئات من البلغاريين بقرية دراغشيفو فى مهرجان كوكيرى وهو كرنفال يرتدى فيه السكان الأقنعة الملونة الزاهية والأزياء التى تمثل بداية الربيع.

وارتدى البلغاريون المشاركون فى المهرجان، أقنعة متعددة الألوان ومغطاة بالخرز، كما وضعوا أجراس حول أجسادهم بزعم أنها تُبعد عنهم الأرواح الشريرة والمرض.