مهرجان الأقنعة لطرد الأرواح الشريرة فى بلغاريا
شارك المئات من البلغاريين بقرية دراغشيفو فى مهرجان كوكيرى وهو كرنفال يرتدى فيه السكان الأقنعة الملونة الزاهية والأزياء التى تمثل بداية الربيع.
وارتدى البلغاريون المشاركون فى المهرجان، أقنعة متعددة الألوان ومغطاة بالخرز، كما وضعوا أجراس حول أجسادهم بزعم أنها تُبعد عنهم الأرواح الشريرة والمرض.
الحربي[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ناس ضايعة عايشين بأوهام وخزعبلات ، عاصمة بلغاريا ( صوفيا) يعني لها علاقة
بالمذاهب الصوفية اللي يدهرون ليل ونهار بالمغرب ومصر وإفريقيا السوداء ( سود الله وجيههم ) ، صياح
ونياح وطبول لها أول ومالها تالي على دجة وضياع ديني ، وبالنسبة للأجراس اللي يحطونها هالبلغاريين
على أجسامهم هذا دليل إنهم غنم معلقة بأرقابها أجراس 😂😂😂 وناقصهم راعي على حمار يطرد
عنهم الأرواح الشريرة ويحافظ على صحتهم من أمراض المراعي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🌹🌹🌹الحمد لله على نعمة العقل وسلامته 🌹🌹🌹ونعمة الدين الإسلامي العظيم 🌹🌹🌹
مع وافر المحبة .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 12 دقيقة
من علق تميمه فلا أتم الله له