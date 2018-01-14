فيديو يوضح الفرق بين أبناء المملكة وأتباع خامنئي في المواجهات العسكرية
أوضح فيديو متداول أخلاق جنودنا الأشراف الذين رفضوا إلا أن يقوموا بإكرام أحد قتلى مليشيات الحوثي الذي سقط خلال أحد المواجهات عن طريق دفنه.
ولا توجد مقارنة بين هذا التصرف وبين أخلاق أتباع مدرسة خامنئي الذين يقومون بالتنكيل بالقتلى والتمثيل بجثثهم.
قارن بين أخلاق الجنود السعوديين الذين أبوا إلا أن يقوموا بإكرام أحد قتلى الحوثيين الذي سقط خلال أحد المواجهات عن طريق دفنه.. وبين أخلاق أتباع مدرسة خامنئي التي اشتهر عنها التنكيل بالقتلى والتمثيل بجثثهم كما هو في #العراق و #سوريا pic.twitter.com/dE4D6nuyyd
— قناة وصال (@Wesal_TV) January 13, 2018
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