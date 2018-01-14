فيديو يوضح الفرق بين أبناء المملكة وأتباع خامنئي في المواجهات العسكرية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضح فيديو متداول أخلاق جنودنا الأشراف الذين رفضوا إلا أن يقوموا بإكرام أحد قتلى مليشيات الحوثي الذي سقط خلال أحد المواجهات عن طريق دفنه.

ولا توجد مقارنة بين هذا التصرف وبين أخلاق أتباع مدرسة خامنئي الذين يقومون بالتنكيل بالقتلى والتمثيل بجثثهم.