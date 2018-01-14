عدة خطوات لشوي بدون تسمم

نورة الشهري(صدى):

يفضل معظمنا طريقة الشوي لطهي اللحم، لما يضفيه من طعم شهي، بدون دسم ودهون، لكن هناك ما يسمى بـ ” بكتيريا الشواء ” وعلينا تجنبها.

ونقدم إليك بعض النصائح الصحية للشوي بطريقة صحيحة تجنبك التسمم:

أولًا يجب اختيار قطع اللحم السميكة والطازجة، وتَتبيلها بالملح قبل الشوي بـ40 دقيقة على الأقل؛ لأن وضع الملح على اللحم أثناء التتبيل يؤدي لخروج الماء من اللحم، مما يجعله قاسي الطعم.

ثانيًا، يجب أن تكون حرارة اللحم بدرجة حرارة الغرفة قبل الطهي كي لا تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنضج، وحتى لا تتحمّر من الخارج دون نضجها من الداخل.

ثالثًا، لتجنب الإصابة بـ ” بكتريا الشواء ” عليك عدم وضع المخللات ،والماء الفاتر، وتوابل اللحوم التي تعد للطهي والمحتمل وجود بكتيريا فيها وهي نيئة مع مواد غذائية ومأكولات جاهزة مثل الخبز والخضار.

رابعًا، ضرورة شي لحوم الدواجن بشكل جيد بحيث تصل درجة حرارة الشواء في وسط اللحم إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين على الأقل، إضافة إلى شي اللحوم المفرومة مثل الكباب وكذلك السمك بصورة جيدة.