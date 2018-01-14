” الجارديان ” تفضح قوات بشار الأسد وتكشف عن كارثة إنسانية في إدلب

لندن(صدى):

فضحت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية، نظام بشار الأسد السوري قائلة إن الهجوم الذي يشنه النظام السوري على آخر محافظة سورية في قبضة الثوار من شأنه أن يدفع باتجاه موجة نزوح جديدة، مع تنامي التحذيرات بشأن الحملة التي تسببت في تشريد أكثر من 100 ألف شخص.

وأوضحت الصحيفة إلى أن القتال في إدلب الذي ازداد اشتعالا في الأيام الأخيرة وسط هجمات مضادة من الثوار، أثار المخاوف من كارثة إنسانية في المدينة المكتظة باللاجئين.

وأكدت أن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا من الخطوط الأمامية في إدلب، التي كانت حتى وقت قريب تخضع كاملا لسيطرة الثوار الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة في دمشق.