” خسة ” الحوثيين.. الاعتداء على سيدة في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

اعتدت ميليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية أمس السبت، على تظاهرة نسائية انطلقت في ساحة التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء، احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من عام، ونهب الميليشيات للمال العام، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وطالبت المتظاهرات بالعصيان المدني والإضراب، احتجاجا على الحالة الاقتصادية المتردية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، علاوة على اختلاس الحوثيين المال العام، مما أدى لتوقف صرف رواتب العاملين والموطفين منذ أكثر من عام.