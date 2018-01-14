بعد منافسة 400 صقر على جوائز ” ربيع النعيرية ” .. ننشر أسماء الأوائل بكل فئة

خالد الضبيبي(صدى):

حضر عدد كبير من الصقارين وعشاق الصقور، من مناطق مختلفة من المملكة، السباق على جوائز مهرجان ربيع النعيرية الـ17 الذي أقيم في مركز شفية، التابع للمحافظة.

وحقق المراكز الخمسة الأوائل في فئة الحرار معيض المري، وسلمان الودايع، وبدر معدي، ومحمد الغيثاني، وعبدالرحمن بن ريمية، كما حصل على المراكز الخمسة الأولى في فئة الشاهين محمد الغيثاني، ومعيض المري، وسعود العازمي، وسالم الودايع، وهليل العنزي، وحصل على المراكز الأولى في فئة الجير محمد الغيثاني، وهليل العنزي، وناصر العجمي، وناصر القحطاني، ومحمد بن حصوان.

وتنافس 400 صقر من مختلف الفئات على جوائز المهرجان، وتعد هذه المسابقة إحدى أهم الفعاليات التي ينفذها المهرجان.