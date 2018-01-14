تونس تتخذ إجراءات لصالح الفقراء والعاطلين عن العمل

تونس(صدى):

أفصح محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عن منظومة ” الأمان الاجتماعي ” التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر والاندماج الاجتماعي 2020، والتي تركز على ضمان دخل أدنى كاف للعائلات الفقيرة وضمان الرعاية الصحية لكل التونسيين والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات.

وقال الطرابلسي، السبت، إن تفعيل الاستراتيجية يتضمن رفع منحة العائلات المحتاجة من 150 إلى 180 دينارا، وبالنسبة للعائلات التي لها 3 أطفال تصبح المنحة 210 دينارات وإقرار حد أدنى لراتب التقاعد بما لا يقل عن 180 دينار شهرياً، فضلاً عن مضاعفة المنحة المقررة للأطفال المعاقين من أبناء العائلات المحتاجة.