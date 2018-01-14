وزارة الثقافة تحذر مستخدمي مواقع التواصل من عدة مخالفات

عادل الحربي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، ھاني الغفیلي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الأخبار الكاذبة المضللة، أو أي مواد إعلامية مخالفة لتعاليم الإسلام.

وأكد الغفيلي أن إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة تعمل على إجراء مراجعة شاملة لكل لوائحھا ،لوضع الضوابط اللازمة، والتركیز على حماية حقوق الملكیة الفكرية، وضبط مخالفات النشر الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة تھتم بما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره شكلا من أشكال النشر الإلكتروني المذكور في اللائحة.

وأوضح أن ارتكاب واحد أو أكثر من مخالفات النشر الالكتروني دون علم، يعرض مستخدمي المواقع للعقوبات، لافتًا إلى أن إطلاق اسم منطقة أو محافظة على حساب شخصي مزيف في وسائل التواصل الاجتماعي يعد مخالفا للوائح النشر الإلكتروني،و انتحالا لصفة رسمیة.