” الديلي ميل ” تفجر فضيحة جديدة بين أوباما وقطر

طلال الضوي(صدى):

أثبتت صحيفة الديلي ميل البريطانية أمس السبت، صحة ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ” السفارة الأمريكية ” في لندن ” بيعت بثمن بخس ” ، بعد أن أوضحت الوثائق أن الصفقة كانت بمبلغ 431 مليون دولار، وهو أقل بكثير من تقدير الخبراء عندما بيعت قبل خمس سنوات وكانت القيمة السوقية للصفقة تقدر بمبلغ دولار 687 مليون على أقل تقدير.

وكان ترامب غرد على صفحته في ” تويتر ” الخميس الماضي، بأن سبب تأجيل سفره إلى بريطانيا لافتتاح سفارته الجديدة، أن إدارة الرئيس السابق أوباما باعت سفارتها والتي كانت في موقع مرموق في لندن بثمن زهيد وبنت سفارتها في موقع آخر بمبلغ بمبلغ يفوق المليار و200 مليون دولار. واصفاً ذلك بالصفقة السيئة.