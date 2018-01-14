ولي العهد يوجه بعلاج رضيعة كويتية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي

علي القحطاني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، بنقل الرضيعة الكويتية نوره بنت عمر ضاري البصيص المطيرى البالغة من العمر 11 شهرًا، بواسطة طيران الإخلاء الطبي من مستشفى الأطفال والولادة بحفر الباطن، إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه.

ورفع والد الرضيعة نوره الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه اللفتة الإنسانية الحانية، مثمنًا لسمو ولي العهد مواقفه المشرفة مع الجميع دون استثناء.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.